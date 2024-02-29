محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية محمد عبيد الشمري عن افتتاح فرع التموين الجديد بما يواكب طموح المساهمين والبدء في استقبال المراجعين، وذلك وفق المواصفات المطلوبة ليقوم بخدمة المساهمين وأهالي المنطقة المستفيدين من صرف المواد التموينية. وقال الشمري: حرصنا كمجلس ادارة على توفير الخدمات اللازمة وفق متطلبات وزارة التجارة كما تم تجهيز الفرع على أكمل وجه، اضافة الى تخصيص مكان لاستراحة رواد فرع التموين، وتوفير عمالة مدربة وجاهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا ان مبارك الكبير والقرين ملتزمة بتطبيق معايير النظافة التامة والاشراف المباشر على الفرع، ومتابعة سير العمل للظهور بمظهر حضاري يعكس اهتمام مجلس الادارة بالعمل التعاوني وتطويره. وبين أن الخدمات تشمل توفير موظفي استقبال ذوي خبرة لإتمام مهامهم على أكمل وجه إلى جانب رفع مستوى الجودة في مخزن فرع التموين، حيث تم تجهيزه بمواصفات عالية تكفل حفظ المنتجات بنفس جودتها التي كانت عليها فور تسلمها من الموردين، مع تواجد العمالة القادرة على فرز حصص المساهمين بالشكل السليم والسريع ومن دون تأخير.







