

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بعدم دخول الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية إلا لمن لديه معاملة لإنجازها.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية اطلع خلالها الشيخ فهد اليوسف على الاجراءات المتبعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، حيث استمع إلى إيجاز عن الخدمات التي تقدمها الإدارة وسعيها الدائم لتسهيل معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة والمعلومـــات اللازمة وآلية دخول وخروج المراجعين، وعن مراحل إصدار وثائق السفر للمواطنين والإجراءات المتبعة وآلية تجديدها.



وأكد اليوسف على ضرورة تسريع إنجاز معاملات المراجعين، موجها بتنظيم عملية دخول المراجعين إلى الإدارة.



وشاهد عرضا مرئيا عن انجازات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في عام 2024 والخطط الحالية والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تسهم في تطوير العمل لخدمة المواطنين.



وفي ختام زيارته، أعرب عن شكره وتقديره لكل العاملين في الإدارة العامة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب في إنجاز معاملات المواطنين، وطالبهم بالمزيد من العمل والإخلاص في خدمة المواطنين.