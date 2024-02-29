بحث وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مع قيادات قطاعات الوزارة الخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة بعد إقرار موعدها من قبل مجلس الوزراء في 4 أبريل المقبل. وقال المطيري في تصريح لـ«كونا» إن الوزارة تسخر جميع الإمكانيات والطاقات لمواكبة هذا الحدث الديموقراطي الكبير بما يليق بسمعة ومكانة الكويت من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية بخطة شاملة متكاملة ومرنة وجاهزية عالية من خلال كوادر الوزارة.



وأشار إلى أن الوزارة بجميع قطاعاتها ستعمل على تقديم كل الخدمات لتسهيل عمل وسائل الإعلام والصحافيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها لتغطية هذا العرس الديموقراطي وتوفير المعلومات اللازمة لها.



وبين أن الوزارة ستقوم بتغطية حية ومباشرة لوقائع يوم الانتخابات مكرسة كل خبراتها للقيام بهذه المهمة بالشكل الذي يليق بهذا الحدث الديموقراطي، وستعمل باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ونشر التقارير والأخبار ومواكبة كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري في البلاد.



ودعا الوزير المطيري المولى القدير أن يديم على دولة الكويت نعمه الكثيرة في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.