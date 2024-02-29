

محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن الدول المتقدمة بحاجة إلى الاستفادة القصوى من المزايا التي يوفرها الاقتصاد القائم على الهيدروجين، ليس فقط كسلعة تصديرية بل كمحرك رئيسي لضمان تحقيق التصنيع المستدام على المستوى المحلي.



ونقلت المجلة عن فعاليات قمة الهيدروجين العالمية المنعقدة حاليا في دبي، أن اقتصاد الهيدروجين يمكن أن يدفع نمو التكنولوجيا ويخلق فرص العمل مما يؤدي إلى نهج تصنيع أكثر استدامة، لاسيما في أوساط الدول النامية التي تتمتع بقدر كبير من وسائل الطاقة المتجددة.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا لا كاميرا، إن العامل المهم يتمثل في فهم الدور الحقيقي للهيدروجين، مشيرا إلى الاتجاه الناشئ والمتمثل في إقدام الدول الغنية والصناعية على استيراد الهيدروجين منخفض الكربون أو الأخضر من الدول النامية.