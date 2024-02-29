سجلت درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع في كندا والولايات المتحدة، حيث وصلت أحيانا إلى درجات حرارة «الصيف». وشهدت مدينة مونتريال الكندية حرارة تشبه حرارة الصيف تقريبا، إذ سجلت درجات حرارة تصل إلى 15 درجة مئوية، على الرغم من أن فصل الشتاء لم ينته بعد. وفي شرق كندا، في كيبيك وأونتاريو، تم أيضا تسجيل درجات حرارة قياسية الثلاثاء.



وتم تسجيل درجات حرارة قياسية في سانت لويس في ميسوري الأميركية وفي مينيابوليس وسانت بول في مينيسوتا إلى الشمال. وفي الأخيرة، تم تسجيل درجة حرارة تزيد قليلا عن 18 درجة مئوية الاثنين، وهي أعلى درجة حرارة لشهر فبراير. وكانت اجتاحت سلسلة من حرائق الغابات منطقة تكساس بانهاندل الريفية بولاية تكساس الأميركية، في وقت مبكر صباح أمس، ما دفع إلى عمليات إجلاء، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، فضلا عن إغلاق منشأة للأسلحة النووية، وذلك في حين فاقمت الرياح القوية والعشب الجاف ودرجات الحرارة الدافئة غير المعتادة، الحرائق. وعلقت المنشأة الرئيسية، التي تقوم بتجميع وتفكيك الترسانة النووية الأميركية، عملياتها ليل الثلاثاء. وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي في بانتكس، خلال مؤتمر صحافي: «قمنا بإجلاء موظفينا غير الأساسيين من الموقع، احتياطيا للحذر الشديد».