استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان عددا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول في جامعة الكويت.



كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية.