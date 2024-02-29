twitter facebook whatsapp viber telegram email سموه التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية رئيس الوزراء استقبل أعضاء هيئة تدريس بـ«الإدارية» و«الهندسة» الخميس 2024/2/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4648 A+ A- استمع سمو الشيخ د.محمد الصباح مستقبلا رئيس وأعضاء الجمعية الاقتصادية الكويتيةسمو الشيخ د.محمد الصباح خلال استقبال أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإداريةسمو الشيخ د.محمد الصباح مستقبلا أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان عددا من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم الإدارية والهندسة والبترول في جامعة الكويت.كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية.