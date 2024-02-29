أقامت سفارتا الكويت لدى إيران وصربيا وقنصليتها في مدينة «هوشي منه» بفيتنام حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



وفي إيران أقام سفيرنا بدر المنيخ حفل استقبال حضره حشد كبير من المسؤولين والشخصيات الإيرانية وسفراء دول عربية وإسلامية وأجنبية لدى إيران بينهم مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون دائرة الخليج السفير محمد علي بك، ووزير خارجية إيران الأسبق د.علي أكبر صالحي.



كما حضر الحفل وزير العمل في سلطنة عمان د.محاد باعوين ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في السلطنة خليفة الحارثي اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى طهران تزامنت مع ذكرى الأعياد الوطنية الكويتية.



وبهذه المناسبة استذكر السفير المنيخ ضمن كلمة ألقاها خلال الحفل دور الآباء المؤسسين والشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم خلال الاحتلال العراقي الغاشم «لتنعم كويت اليوم بالأمن والأمان».



وقال إن الكويت تستقبل «عهدا جديدا عنوانه العزم والتفاؤل ومسيرة تنمية زاخرة تحت الراية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد».



وعلى صعيد العلاقات الكويتية - الإيرانية، أكد المنيخ تاريخية العلاقات «الوطيدة» بين البلدين، مشيرا إلى أنها تشهد في الوقت الحالي مزيدا من النمو والتقدم والازدهار في مجالات عدة من خلال عمل اللجان المشتركة بين البلدين.



من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون دائرة الخليج السفير محمد علي بك في كلمة مماثلة إن بلاده والكويت تربطهما قواسم تاريخية مشتركة ثقافية واجتماعية، إضافة إلى العلاقات «المتميزة» على الصعيدين الرسمي والشعبي.



وفي العاصمة الصربية بلغراد، أقام سفيرنا فايز المطيري حفل استقبال حضره وزير الاقتصاد سلوبودان سفيتكوفيتش والوزير بلا حقيبة المعني بتنسيق التنمية الإقليمية المتوازنة في الحكومة الصربية أدين جيرليك وعميد وأعضاء السلك الديبلوماسي لدى بلغراد وعدد من الشخصيات البرلمانية والإعلامية والثقافية والدينية ورجال الأعمال.



ورفع السفير المطيري بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى القيادة السياسية والشعب الكويتي وكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والازدهار على البلاد.



وفي فيتنام أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة «هوشي منه» حفلها السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وبمشاركة نائب حاكم مدينة «هوشي منه» فو فان هوان بصفته ضيف الشرف.



وبهذه المناسبة رفع القنصل العام طلال الهزاع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية والشعب الكويتي، معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للوطن.