هنأ راعي كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت الأب يسى زكريا، في عظته، صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ومتمنيا ان يعيد الله الأعياد الكويت بالخير والبركة والسلام.



وأضاف «نعيش على أرض الكويت المعطاءه ذلك البلد الذي نكن له كل تقدير، ولابد أن نشارك إخواننا الكويتيين افراحهم في هذه المناسبة السعيدة، والتي نعيشها جميعا في هذه الأيام ليجعلها الله أياما مباركة على ارض الكويت وعلى كل من يعيش على ارض الكويت الحبيبة. متمنيا أن تكون أياما سعيدة على جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن ينعم عليها بالخير والبركة وأن يديم الله على البلاد وشعبها الكريم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار».