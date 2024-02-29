



يستعد بنك بوبيان لإطلاق فعاليته المنتظرة Boubyan Bucket List والمقرر تنظيمها الجمعة والسبت 1 و2 مارس، متيحا لزوار حديقة الشهيد خوض مجموعة متنوعة من التجارب الجديدة والمختلفة في مكان واحد بأسلوب مختلف، وذلك في إطار دوره المجتمعي والمؤسسي في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح. وتعد Bucket List Boubyan فعالية تشجيعية لتحفيز المشاركين فيها من خوض العديد من التجارب الشخصية والتحديات المميزة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز المقدمة من البنك للفائزين.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: «تأتي فعالية Boubyan Bucket List ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية وحرصه على التواصل مع عملائه وغيرهم من خلال فعاليات غير تقليدية وجاذبة للجمهور لاسيما أن الفعالية تحرص على بث الأجواء الحماسية للمشاركين لخوض واكتشاف عالم مختلف من التجارب الاستثنائية والاستمتاع بتحديات غير مألوفة. وأضاف أن الفعالية تستقطب مشاركة أكبر شريحة من محبي خوض التجارب والتحديات، لينضموا إلى تجارب مختلفة تم اختيارها بعناية لتناسب التوجهات والأعمار وأيضا الفئات المختلفة مثل تجربة ركوب الدراجة النارية (هارلي ديفدسن) وتجربة تذوق الطعام والتعرف عليه أثناء عصب العين، وتجربة إجراء حلقة بودكاست مميزة وتجربة فن رسم اللاتيه على القهوة وتجربة التصوير وطباعة الصورة فوريا على غلاف مجلة، وتجربة صناعة العطر الشخصي المفضل وتجربة التسابق في سيارة فورمولا F1 بالإضافة إلى تجربة بعض التمارين الرياضية والتصوير الاحترافي بالآيفون.



وأوضح البسام أنه من خلال المشاركة في أكبر عدد من تجارب Boubyan Bucket List، يؤهل المشارك للدخول في سحب والحصول على مجموعة من الجوائز والتي تعد أيضا بمنزلة تجارب مميزة لاكتساب مهارات شخصية مثل رحلة تسلق الجبال لشخصين، ورحلة بحرية على متن أحد اليخوت بالإضافة إلى برنامج تعليمي للغوص والقفز الحر في نفق هوائي (Indoor Sky Diving) والعديد من الجوائز الأخرى.