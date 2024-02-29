



انطلاقاً من مبدأ تعزيز علاقات الأعمال مع العملاء، وبحضور العضو المنتدب للتسويق العالمي الشيخ خالد الصباح، استضاف المكتب الإقليمي الأوروبي لمؤسسة البترول الكويتية على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الدولي «IE WEEK 2024» في لندن بالفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري، حفل تجمعه السنوي المعتاد في فندق دورشستر بارك لين، وذلك يوم الإثنين الماضي.



وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن كبرى شركات النفط والغاز في العالم، كما شهد حضور سفير الكويت في لندن وعدد من الديبلوماسيين من سفارة الكويت وأكثر من 200 شركة نفط دولية بمشاركة ما يزيد على 800 مشارك، ويمثل اللقاء انعكاسا للعلاقات القوية التي رسختها مؤسسة البترول الكويتية بنجاح مع شركات الطاقة الكبرى على مر السنين.



هذا، وشاركت مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات أسبوع الطاقة السنوي بوفد رفيع المستوى يترأسه العضو المنتدب للتسويق العالمي الشيخ خالد الصباح، ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي وليد المخيزيم وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام للتسويق العالمي.



وضم الوفد كذلك نخبة من شباب وشابات مؤسسة البترول، والذين يحرصون على متابعة طلبات الزبائن بمختلف الأسواق العالمية والذي يعزز تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية على أسس تجارية ومنافسة.



وعلى هامش الحفل، قال الشيخ خالد الصباح: «بداية نهنئ صاحب السمو أمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33 ونتمنى من الله العزيز القدير أن يمن على الكويت وشعبها والمقيمين عليها بالأمن والأمان».



وأضاف: «اليوم تقوم مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي باستقبال عملائها ضمن فعاليات أسبوع الطاقة السنوي، لتؤكد على استمرارية متابعتها لمتطلبات السوق العالمي، كما يسرنا في هذه المناسبة أن نهنئ شركة كيبك بوصول مصفاة الزور للطاقة القصوى للتكرير بمعدل 615 ألف برميل يوميا، ما يترتب عليه وصول طاقة التكرير الإجمالية للكويت لكل من مصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الزور إلى 1.4 مليون برميل يوميا، ما يعزز تواجد مؤسسة البترول الكويتية لتلبية احتياجات العملاء وللتسويق في الأسواق العالمية».