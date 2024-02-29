

شاركت علامة «HONOR» في مؤتمر «MWC» لعام 2024 في برشلونة، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة «HONOR Device Co Ltd» جورج تشاو رواد الصناعة لإجراء حلقة نقاشة مثيرة للاهتمام.



وشهدت الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان «وضع الإنسان أولا عند تطوير الذكاء الاصطناعي: الاعتبارات الأساسية عند تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية»، مشاركة كل من: الرئيس التنفيذي لشركة «GSMA Ltd» جون هوفمان، والمدير العام لمجموعة «MCX Qualcomm Technologies Inc» أليكس كاتوزيان.



وفي هذا السياق، قال جورج تشاو: «نؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء نظام التشغيل ويعيد بناء تجربتنا للهواتف الذكية للمستقبل، وستعمل HONOR على تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال دمجها عبر «MagicOS» وجميع أجهزة «HONOR»، ما يضمن تجربة تضع الإنسان في المقام الأول وتسعد مستخدمينا».



وتظهر خبرة «HONOR» في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة من خلال إطلاق «MagicOS 8.0» في مؤتمر «MWC»، والذي يدمج الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي بالكامل وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة.



وتعاونت «HONOR» مع شركة «Qualcomm» لتوضيح استخدام «Llama 2» مفتوح المصدر على هاتف «HONOR Magic6 Pro» الجديد، ما يظهر قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز حتى عند الاستخدام دون الاتصال بالإنترنت.



وقال تشاو: «الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي وLLMs يمكنان HONOR من دمج أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في الحياة اليومية للمستخدمين، وفهم نواياهم وتوقع احتياجاتهم، وكلما زاد عدد المستهلكين الذين يتفاعلون مع هذه الأجهزة، أصبحت التجربة أكثر تخصيصا وإفادة».



من جانبه، قال أليكس كاتوزيان: «نريد أن نسهل على الأشخاص التطوير والابتكار على منصاتنا، حيث إن التعاون والانفتاح أمران مهمان بالنسبة للصناعة، لذا فإن تعاون Qualcomm مع شركائنا يعد أمرا أساسيا، ونحن نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا سيجعلان شراكاتنا أقوى، وطالما أننا نستطيع الاستمرار في الابتكار والتعاون مع شركائنا، فإن إمكاناتنا لا حدود لها حقا».



بدوره، قال جون هوفمان: «إن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإحداث ثورة في كل شيء، ونحن متحمسون لرؤية شركات مثل HONOR وQualcomm تستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الأجهزة لابتكار الأجهزة الذكية، وتمكين حياة الناس. وكشفت GSMA، بالتعاون مع HONOR، أيضا عن ورقة عمل 6G Terminal Vision، التي تحدد رؤية رائعة لتطوير محطات 6G في عصر الذكاء الاصطناعي وترسم المسار للتقدم المستقبلي في الصناعة».