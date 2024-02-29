بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخاصة لمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.



الكتاب المقدم من مختار منطقة المنصورية عبدالوهاب النقي بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النــموذجي مــن عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهــــالي المنطقة.



اقتراح بتغيير استعمال روضة الطبري من مدرسة حكومية الى حديقة عامة.



الكتاب المقدم من شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة بخصوص الموقع رقم 4 لمنطقة شرق قطعة 2.



المقترح بشأن منطقة الري (أسوار سوق الفقع والجمعة).



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة رقم 5 موقع مقترح رقم 3.



طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة رقم 2 بمنطقة الشرق.