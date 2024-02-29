حقق المنتخب الوطني للألعاب المائية أولى ميدالياته في البطولة الآسيوية للألعاب المائية التي انطلقت أمس بمدينة نيوكلارك سيتي في الفلبين، بعد فوز اللاعب بدر السبيعي بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الغطس. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبوالحسن أن هذا الفوز المميز جاء في البطولة الأكبر على مستوى القارة بعد حلول اللاعب السبيعي ثالثا في مسابقات الغطس للسلم (1 متر) متحرك ضمن الفئة العمرية 16 الى 18 سنة. وأوضح أبوالحسن أن هذا الفوز يعد إنجازا رياضيا جديدا للكويت في ظل تواجد لاعبين كبار من صفوة أبطال العالم في لعبة الغطس من الصين وكوريا واليابان وغيرها، مبينا أن أبطال الكويت في لعبتي السباحة والغطس عازمون على تحقيق المزيد من الميداليات في قادم أيام البطولة. وذكر أن البطولة تتضمن إقامة مسابقات بكل الألعاب المائية، إلا أن المنتخب الوطني شارك في لعبتي الغطس والسباحة فقط، وقد سبق للمنتخب المشاركة في البطولة العربية الثانية المائية التي أقيمت في قطر خلال يناير الماضي وتمكن لاعبوه من تحقيق 11 ميدالية متنوعة.