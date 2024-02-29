يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق كرة الصالات بنادي كاظمة، الإسباني دافيد مارين، سعادته بحصول «البرتقالي» على لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على الكويت 4-3 أمس الأول في صالة نادي الكويت، حيث سجل لكاظمة كل من كريس (هدفان) وصالح الفاضل ومانشل، في حين أحرز أهداف الكويت كل من عبدالرحمن الطويل (هدفان) وعبدالعزيز بوراشد.



وعقب التتويج، قال مارين في تصريح لـ «الأنباء»: «سعيد بهذا اللقب، المباراة كانت صعبة للغاية لأن الأبيض كان دائما ما يفوز في المباريات النهائية وحصد بطولات الدوري والكأس والسوبر في الموسمين الماضيين، ولذلك فهو فريق يعرف كيفية اللعب في مثل هذه المباريات، ولكننا ركزنا حتى النهاية وتمكنا من الفوز والظفر باللقب».



وأضاف: «عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 3-3 قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي، حافظنا على تركيزنا وسجلنا هدف الانتصار ونجحنا في الدفاع حتى النهاية».



ورأى مارين أن كاظمة استحق الفوز بالكأس السوبر بعدما لعب بشكل أفضل، ولكن هذا الأمر لا يكفي إذا ما واجهنا فريقا مثل الكويت المعتاد على البطولات.



وفيما يخص المنافسة على لقب الدوري، أوضح مارين أنه والجهاز الفني واللاعبون يعملون بشكل جيد، إلا أن المنافسة على هذه المسابقة تعتبر رحلة طويلة بالنسبة له كون الأدوار الإقصائية ستقام في شهر مايو المقبل، وبالتالي هناك الكثير من الوقت وكل الخيارات مفتوحة من أجل حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، ولكن خطوة بخطوة وعلينا عدم استباق الأحداث.



وأنهى كاظمة سيطرة الكويت على ألقاب لعبة كرة الصالات في الموسمين الماضيين، لينفرد «البرتقالي» بصدارة السجل الذهبي لمسابقة الكأس السوبر بحصوله عليها في 4 مناسبات، متقدما على أندية الكويت والقادسية واليرموك التي حققت اللقب في 3 مناسبات لكل منها.