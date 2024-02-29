

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المدرب سام ألاردايس أبدى استعداده لتولي تدريب تشلسي.



وقالت الصحيفة إن المدرب الإنجليزي رد على سؤال حول رغبته في قيادة «البلوز» خلفا لنظيره ماوريسيو بوكيتينو، معلنا موافقته على الفور. ونقلت تصريحات أدلى بها المدرب البالغ من العمر 69 عاما، موضحا «نعم سأعود من دبي الخميس (اليوم) من أجل ذلك، أوصلوني إلى هناك». وأضاف «أول شيء سأعمل عليه هو فرز لاعبي الدفاع في تشلسي، إنه أسوأ خط دفاع رأيته في الدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة جدا».



وأشار إلى أن جودة المدافعين في «البريمييرليغ» تراجعت بشكل كبير، وقال: «المستوى العام للدفاع في الدوري الإنجليزي لا يرقى إلى المطلوب، حيث إنه بالنظر إلى جودة المسابقة، والأموال التي يتم إنفاقها، فإن جودة الدفاع سيئة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية».