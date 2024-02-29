

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي التوصل لـ «شراكة إستراتيجية» لعدة أعوام مع رابطة محترفي التنس (أيه تي بي)، في مواصلة لنهج المملكة لتصبح موطنا لأكبر الأحداث الرياضية العالمية.



وقال الطرفان في بيان مشترك «ستشهد الشراكة الكبرى أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة شريك التسمية الرسمي لرابطة محترفي التنس في التصنيفات والاحتفال برحلات اللاعبين وتقدمهم عبر الموسم».



وأضاف البيان «سيتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع فعاليات جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في إنديان ويلز وميامي ومدريد وبكين وأميركا اللاتينية ونهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، بالإضافة إلى نهائيات الجيل الجديد لرابطة محترفي التنس التي ستقام في جدة حتى عام 2027».



وقال الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي التنس ماسيمو كالفيلي في البيان المشترك إن «شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة تمثل لحظة مهمة للتنس».



وتابع «إنه التزام مشترك لدفع مستقبل الرياضة. ومع تفاني صندوق الاستثمارات العامة للجيل الجديد - تعزيز الابتكار وخلق الفرص للجميع - فإن الساحة مهيأة لمرحلة تحويلية جديدة من التقدم».



ونهاية العام الماضي استضافت المملكة أول حدث لها في جولة رابطة محترفي التنس، وهي نهائيات الجيل الجديد من رابطة محترفي التنس في جدة، إلى جانب مباريات استعراضية جمعت الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضد الإسباني كارلوس ألكاراز، والبيلاروسية أرينا سابالينكا ضد التونسية أُنس جابر.