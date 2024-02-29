

تأهل ريال مايوركا إلى نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم ذلك بعد تخطيه مضيفه ريال سوسييداد بركلات الترجيح 5-4 في إياب الدور نصف النهائي اثر انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1. وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب مايوركا. وكان سوسييداد الطرف الأفضل في المباراة لكنه عانى لترجمة فرصه إلى أهداف، وجاء هدف السبق لمايوركا عن طريق الاوروغوياني جيوفاني غونساليس (50) ليوجه ضربة قاسية لمنافسه، قبل أن يعادل البديل ميكيل أويارسابال النتيجة لسوسييداد (71). لكن أويارسابال أضاع الركلة الأولى الترجيحية لسوسييداد، فيما نجح لاعبو مايوركا بجميع محاولاتهم، ليواصل مايوركا مفاجأته في مسابقة الكأس ويبلغ النهائي. وسبق أن فاز مايوركا بلقب الكأس مرة واحدة فقط عام 2003.



وسيكون أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الأخرى من الدور نصف النهائي وذلك حين يحل ضيفا على أتلتيك بلباو عند الساعة الـ ١١:٣٠ اليوم وستكون منقوله على منصة شاهد، في لقاء الاياب بعدما فاز الأخير ذهابا خارج أرضه 1-0. ويحتل بلباو المركز الخامس في الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الرابع.



يذكر أن ريال مدريد توج بلقب النسخة الماضية بفوزه على أوساسونا في النهائي 2-1.



كأس فرنسا



واصل ليون صحوته بقيادة مدربه الجديد بيار ساج ووصل إلى نصف نهائي مسابقة كأس فرنسا للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم، وذلك بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي. وبعدما كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية بقيادة لوران بلان ومن بعده الإيطالي فابيو غروسو، انتفض ليون بقيادة ساج الذي تسلم المهمة في 30 نوفمبر وشق طريقه من المركز الأخير إلى العاشر.