عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الاول بعد اكثر من شهر من رحيل جمال بلماضي المقال من منصبه عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.



وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي «الاتحاد الجزائري يعلن عن إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش»، مضيفا «سيصل إلى الجزائر الأحد ويعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل».



وأشرف المدرب الكرواتي ـ البوسني الأصل البالغ 60 سنة على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو دون ان يكمل موسم 2021-2022 بسبب النتائج السلبية التي أدت إلى سقوط النادي الفرنسي إلى الدرجة الثانية.



وتألق المنتخب السويسري بقيادة بيتكوفيتش في كأس أوروبا 2020 التي أقيمت في العام التالي بسبب فيروس كورونا، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.



كما قاد سويسرا إلى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019 عندما خسرت أمام إنجلترا بركلات الترجيح، وثمن نهائي مونديال 2018 وأمم أوروبا 2016.



وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش، الذي قاد لاتسيو إلى لقب كأس إيطاليا عام 2013، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في قطر العام قبل الماضي.



وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن بوتسوانا وغينيا واوغندا وموزامبيق، فيما يحتل الصومال المركز الأخير من دون رصيد.



ويخوض «محاربو الصحراء» الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا واوغندا في 5 و8 يونيو المقبل تواليا.



وتستضيف الجزائر دورة دولية ودية في الفترة بين 22 و26 مارس المقبل بمشاركة جنوب أفريقيا وبوليفيا.



وكان الاتحاد الجزائري اعلن رحيل المدرب بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ، الثاني تواليا، من الدور الأول لكأس أمم افريقيا التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الحالي وفاز بها البلد المنظم.



وعقب ذلك تم تشكيل لجنة على مستوى الاتحاد لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين لقيادة محاربي الصحراء، وكان اسم بيتكوفيتش كان الأكثر تداولا.



وترأس هذه اللجنة المدير الفني الوطني عامر منسول ومن بين أعضائها المدرب الأسبق للمنتخب رابح سعدان، حيث اجتمعت قبل عشرين يوما لاعداد قائمة قصيرة ضمت إلى جانب بيتكوفيتش، البرتغالي كارلوس كيروش، حسب وسائل إعلام محلية.



وذكرت الصحافة الجزائرية أن التفاصيل المالية هي التي عطلت المفاوضات مع السويسري.



وحسب تقارير، فإن أن وكيل أعمال بيتكوفيتش أثار خلال إحدى جلسات التفاوض عن طريق الفيديو أن موكله كان يتقاضى في نادي بوردو 280 ألف يورو شهريا وفي منتخب سويسرا 325 ألف يورو إلا أنه وافق في النهاية على تقاضي 135 ألف يورو شهريا، أي بما يقترب من نصف راتب جمال بلماضي.



وواجه بلماضي (47 عاما)، الذي قاد المنتخب الجزائري إلى النجمة القارية الثانية عام 2019 في مصر، انتقادات شديدة بخروجه مرتين متتاليتين من الدور الأول للعرس القاري ومن دون أي انتصار.