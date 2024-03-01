عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن مدير عام الهيئة الخليجية لسكك الحديد م.محمد الشبرمي قام بزيارة للهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت وبحث مع مدير عام الهيئة بالتكليف م.خالد العصيمي آخر مستجدات مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون والموقف التنفيذي للجزء الخاص بدولة الكويت.



وأضافت المصادر أن زيارة الشبرمي تعتبر الأولى له بعد تعيينه مديرا عاما للهيئة الخليجية لسكك الحديد، وذلك بحضور ممثلين من الهيئة الخليجية لسكك الحديد وهيئة الطرق بالكويت.



ولفتت إلى انه خلال الزيارة تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون والموقف التنفيذي للجزء الخاص بدولة الكويت الذي تم طرح مناقصته للدراسة والاستشارة والتصميم الخاصة به بطول 111 كم، حيث يمتد من مركز النويصيب إلى محطة الركاب الرئيسية خلف مطار الكويت الجديد في منطقة الشدادية، والذي يمثل جزءا من مشروع سكة الحديد الخليجي البالغ طوله 2117 كم يمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان مرورا بجميع دول المجلس ويخدم نقل الركاب والبضائع بين دول مجلس.



كما تم تبادل البيانات الخاصة بالمشروع الخليجي لتمكين الهيئة الخليجية من تسهيل سبل التعاون بين الأعضاء وتفعيل دورها في وضع خطط التكامل وتوحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء وتقديم التسهيلات والدعم اللازم بهدف الوصول إلى منظومة موحدة ومتجانسة لتشغيل وصيانة وإدارة المشروع.