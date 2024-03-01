بحضور وزير الخارجية ورئيس مجلـــس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية عبدالله اليحيا، أقــــام الصندوق الكويتي للتنمية حفله السنوي في مقره صباح أمس، حيث شهد الحفل تكريما لعدد من الموظفين الحاليين ممن عملوا في الصندوق لأكثر من 20 عاما، بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين نظير عطائهم المستمر طوال السنوات السابقة.



وفي هذه المناسبة، أثنى وزير الخارجية عبدالله اليحيا ـ في تصريح له ـ على الدور الذي يقدمه الصندوق في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، من خلال إسهاماته في تمويل مشروعات في أكثر من 105 دول حول العالم على مدى أكثر من 6 عقود مضت، متمنيا أن يستمر الصندوق في عطائه الإنمائي كونه الذراع اليمنى للسياسة الخارجية لدولة الكويت.



كما أكد الوزير على أن الصندوق ملتزم برسالة الكويت ورسالته التي تهدف إلى «مساعدة الناس لمساعدة أنفسهم» وذلك من خلال استمراره بعمله الدؤوب الذي يبذله في شتى المجالات التنموية لتخفيف المعاناة عن شعوب العالم أجمع.



من جانبه، قال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر إن الحفل السنوي يأتي استمرارا للتواصل الفعلي بين أسرة موظفي الصندوق، وإيمانا بالدور المهم الذي يشغله موظفو الصندوق، وتقديرا لمسيرتهم المعطاءة نحو خدمة المجهود العالمي من أجل التنمية.



وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية أتم عامه الثاني والستين في مسيرة تنموية رائدة محليا وخارجيا، معتمدا في استراتيجيته على تمويل مشاريع تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة، معتمدا على نفسه بتمويل ذاتي من أرباحه الخاصة من فوائد القروض واستثماراته حول العالم دون أن يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.