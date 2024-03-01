بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح الأعضاء فهد العبدالجادر، م.إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، م.علياء الفارسي، د.حسن كمال وناصر الجدعان بشأن تحويل استعمال 4 قطع في منطقة السالمية مع استملاك الدولة للقسائم التي تقل مساحتها عن 500م2 وإعادة تنظيم القطع والمنطقة بشكل عام.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



التصديق على محضر الاجتماع السابق.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مائية مكشوفة وقنوات مائية ووصلة مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة الصابرية.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك.ف بعرض 200م لتغذية جمهورية العراق الشقيقة بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA.



سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية (البولينج والبلياردو) في محافظة الجهراء.



طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1.



الشكوى المقدمة من مجموعة أهالي منطقة العديلية بشأن إقامة جسر مشاه بين منطقتي الفيحاء والعديلة.



طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن ضم السكة السد الى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع واصبح مالك العقار واحدا.



الاقتراح المقدم من م.علياء الفارسي بشأن تخصيص حارة طوارئ في الطريق الرئيسية لتطبيق نظام ممر الطوارئ Emergency Corridor System.



من جهة أخرى، أنهت الأمانة العامة للمجلس البلدي البرنامج التدريبي لتدريب المحامين الجدد لشغل وظيفة «محامي ب» في البلدية بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري، والأمين العام للمجلس البلدي د.فهد حمود أبورقبة والمستشار بدر العدواني من الإدارة القانونية، حيث شارك في البرنامج نخبة من المحاضرين من الأمانة العامة وامتد 3 أشهر.



ورحب المحري بالمتدربين، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة من البرنامج التدريبي فهم شباب المستقبل وعليهم مسؤولية مهمة تجاه الوطن، متمنيا لهم التوفيق والمساهمة في أعمال المجلس البلدي من خلال تقديم الدراسات القانونية للموضوعات المعروضة على المجلس، كما تقدم بالشكر للقائمين على الدورة.



بدوره، أشاد المطيري بالمتدربين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية والوظيفية كمحامين في البلدية وحثهم على التفاني في عملهم لخدمة الوطن وتكريس ما تم اكتسابه من علم للمساهمة في مسيرة التنمية.



الجدير بالذكر أن الأمانة العامة استقبلت 408 محامين بواقع 32 محاضرة، بالإضافة الى حضور المتدربين لجلسات ولجان المجلس البلدي خلال الفترة من 3/12/2023 حتى 29/2/2024، حيث شملت الدورة التدريبية على تقديم نبذة تاريخية عن المجلس البلدي منذ تأسيسه ودوره الرائد إلى وقتنا الحاضر، إلى جانب شرح قانون 33/2016 فيما يخص المجلس البلدي، بالإضافة إلى آلية عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.