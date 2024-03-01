بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخاصة بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.



والجدير بالذكر أن الرأي الفني أشار إلى أن نسبة إشغال مكونات المشروع بين 5 و50% على ألا تتعدى الأنشطة التجارية نسبة 5% من المساحة الإجمالية للموقع في جميع الأحوال وبارتفاع 51 مترا فقط، وشريطة ما يلي:



٭ توفير كل مواقف السيارات اللازمة للمشروع ضمن حدوده وفق المواصفات المتبعة لدى بلدية الكويت والالتزام بما جاء في الدراسة المرورية المعتمدة للمشروع من حيث المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات المتوافر.



٭ التقيد بما جاء بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ ونقل الخدمات التي تتعارض مع المشروع على نفقة المنفذ.



وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من مختار منطقة المنصورية



عبدالوهاب النقي بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النموذجي من عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهالي المنطقة، كما أحالت اقتراح صاحب العلاقة بشأن تغيير استعمال روضة الطبري من مدرسة حكومية إلى حديقة عامة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وأضاف أن اللجنة وافقت على الكتاب المقدم من شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة بخصوص الموقع رقم 4 بمنطقة شرق قطعة 2، كما أحالت اللجنة اقتراح صاحب العلاقة بشأن منطقة الري (أسوار سوق الفقع والجمعة) إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 5، كما وافقت على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة 2 بمنطقة شرق.



وأشار الى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون وهيئة الصناعة بشأن إلغاء قرار القسيمة 113 بمنطقة الشويخ والمخصصة لجمعية الصحافيين بعد التنازل عنها لهيئة الصناعة.