استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، وفدا إيرلنديا يترأسهم وزير المشاريع والتجارة والتوظيف لجهورية إيرلندا سيمون كوفني، وسفيرة جمهورية إيرلندا لدى الإمارات أليسون ميلتون، وعدد من رجال الأعمال والشركات الإيرلندية في المقر الرئيسي للشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني وبعض المسؤولين في الشركة.



هذا، وبحث الطرفان سبل توطيد أواصر العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية وجمهورية إيرلندا فيما يخص قطاع النقل الجوي والعمل على تطويرها بما يعود بالمصلحة ويخدم جميع الأطراف.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «يسرنا استقبال وزير المشاريع جمهورية إيرلندا سيمون كوفني، والسفيرة أليسون ميلتون والوفد المرافق لهما، حيث ناقشنا أهمية تعزيز العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية والجهات والشركات في جمهورية إيرلندا الصديقة وكيفية ترسيخ هذه العلاقات لمزيد من التعاون المشترك في القطاعات التشغيلية التي تخص الطيران بين الطرفين».



وتابع الفقعان: «إن هذا التعاون المشترك يفتح المجال أمام دراسة تشغيل رحلات بين البلدين وعقد اتفاقيات لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية خاصة أن العديد من الكويتيين يسافرون إلى إيرلندا سواء للسياحة أو الدراسة أو الأعمال وهو ما يشجعنا على تعزيز هذا التعاون ويحقق الآمال والأهداف المرجوة، بالإضافة إلى الدخول لأسواق جديدة ومتنوعة ذات جدوى اقتصادية إيجابية تلبي في نفس الوقت رغبات عملائنا الكرام».



واختتم الفقعان حديثه بالتأكيد على متانة العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن أمله أن تواصل هذه العلاقات تطورها بما يعود بالمنفعة على الكويت وجمهورية إيرلندا الصديقة.



من جانب آخر، تمت استضافة الوفد في جولة ميدانية إلى معرض الشركة الدائم وتعرف من خلاله على تاريخ الخطوط الجوية الكويتية وإنجازاتها وجميع حقباتها على مدار 70 عاما منذ بداية التأسيس في عام 1954 مرورا بتطوير الأسطول والخدمات والغزو العراقي الغاشم على الكويت وصولا إلى الوقت الحاضر.