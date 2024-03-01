قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: جريا على عادتنا السنوية في شهر رمضان المبارك نحرص على إقامة وتنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم والتي تتزين بها كل مناطق الكويت، ونهدف من خلال المشروع لتقديم الوجبات الغذائية المميزة لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة والتي تيسر لهم صيام الشهر الفضيل. وأضاف الكندري: نحرص على تنفيذ المشروع في المساجد الكبرى وبالمناطق التي تشهد تجمعات كبيرة لضيوف الكويت من شتى الجنسيات والجاليات، ونراعي بشدة أن تكون هذه الوجبات مشبعة وجيدة، وبدورنا نشكل فريق عمل يشرف بشكل يومي لضمان جودة وسلامة الوجبات.