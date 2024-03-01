أقامت سفاراتنا لدى الصين وفيتنام والغابون وقنصلية الكويت في مدينة كوانزو بالصين والمندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية التي تتزامن مع الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.



ففي بكين، أقام سفيرنا لدى الصين جاسم الناجم حفل استقبال حضره عدد من المسؤولين على رأسهم سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشين.



كما احتفل في هذه المناسبة بالذكرى الـ 53 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت والصين، فيما استضاف مئات الضيوف وممثلي الدوائر السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها في العلاقات مع البلدين والمجتمع الدولي.



وفي هانوي، أقام سفيرنا لدى فيتنام يوسف الصباغ حفل استقبال حضره عدد كبير من المسؤولين، من بينهم نائب وزير الخارجية الفيتنامي نغيون مينه هانغ، وعميد السلك الديبلوماسي سفير فلسطين سعدي سلامة وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى فيتنام.



وبهذه المناسبة، رفع السفير الصباغ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي، متمنيا دوام نعمة الأمن والأمان للكويت.



وأكد حرص الكويت على تدعيم وتوطيد العلاقات الكويتية الفيتنامية الممتدة لـ 48 عاما، معربا عن ارتياحه لمختلف الإنجازات التي تشهدها تلك العلاقات على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.



من جهتها، أشادت نائب وزير الخارجية الفيتنامي بالعلاقات الثنائية الكويتية - الفيتنامية وما يجمع الشعبين من روابط أخوة صادقة ومصالح مشتركة، متمنية للكويت حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار على جميع الأصعدة.



وفي العاصمة الغابونية ليبرفيل، أقامت سفارتنا حفل استقبال حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية.



وذكرت سفارتنا لدى الغابون، في بيان لـ «كونا» أن القائم بالأعمال بالسفارة المستشار عبدالرحمن الديحاني ألقى كلمة خلال الاحتفال رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.



ولفت المستشار الديحاني إلى أن هذه المناسبة تتزامن هذا العام مع مرور الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية الغابون، مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات من خلال الجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها الحكومتان لتوطيد العلاقات بينهما.



وقدم وزراء بالحكومة الغابونية التهاني إلى الكويت ومن بينهم وزيرة الإصلاح المؤسساتي للمرحلة الانتقالية مورييل مينكويه، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الغابون.



وفي مدينة كوانزو بالصين، أقام قنصلنا العام في كوانزو عبدالله التركي حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 للتحرير.



وذكرت قنصليتنا في كوانزو، في بيان لـ «كونا»، أن الحفل حضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في مقاطعة كوانغ دونغ ومدنها وفي مقدمتهم نائبة رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي في مقاطعة كوانغ دونغ لي شين ونائب العمدة التنفيذي بمدينة كوانزو لي شين وممثلون عن البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية في مدينة كوانزو وكبار المسؤولين في المركز الصيني للتجارة الخارجية وإدارة التجارة في مقاطعة كوانغ دونغ ومجموعة من المواطنين المقيمين في مدينة كوانزو وأعضاء القنصلية العامة وأسرهم. وفي جنيف، تقدم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللقيادة السياسية وللأخوات والإخوة من أبناء الشعب الكويتي الكريم، داعيا المولى ان يرزقهم الأمن والأمان والطمأنينة والازدهار.