إذا قرر شخص ما شراء منزل في واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم، فإن عليه الاستعداد لدفع مبالغ ضخمة لأن المليون دولار لا يشتري إلا بضعة أمتار فقط، وعلى رأسها موناكو الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن شراء 16 مترا مربعا فقط من العقارات الفخمة بها بمبلغ مليون دولار، حسب تقرير الثروة لعام 2024 الصادر عن «نايت فرانك».



ولكي تتضح المساحات، فوفقا لموقع «أبارتمنت ليست» فإن الاستوديو أو الشقة السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة فقط تبلغ مساحتها 46 مترا مربعا تقريبا.



ورغم الأسعار الباهظة إلا أن هناك إقبالا على الشراء، فخلال العشر سنوات الماضية، ارتفعت عمليات إعادة بيع العقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين يورو (نحو 10.8 ملايين دولار) في موناكو بأكثر من 300%، حسب بيانات «سافليز».



أما في هونغ كونغ -التي وصل متوسط سعر المنزل بها إلى 1.16 مليون دولار في 2023- فالأمر لا يختلف كثيرا، إذ تستطيع المليون دولار شراء 22 مترا مربعا فقط في العقارات الفخمة، بينما يشتري هذا المبلغ 32 مترا مربعا في سنغافورة.



وفي دبي، يمكن شراء مساحة 91 مترا مربعا في العقارات الفخمة بمبلغ مليون دولار، أو بمعنى آخر أربعة أضعاف ما يعادلها في هونغ كونغ، ورصد تقرير «نايت فرانك» تباينا كبيرا في الأسعار الأساسية عبر أسواق العقارات السكنية الفخمة، وهو ما يفاجئ المشترين في كثير من الأحيان.