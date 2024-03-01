ثمن أمين الصندوق في جمعية الفنانين الكويتيين زبير العميري الرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لاحتفال «عرضة الكويت» الذي أقامته الجمعية خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت، مثمنا بالوقت نفسه جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.



وأعرب العميري، في تصريح صحافي، عن الشكر والعرفان للفرق الشعبية الكويتية التي حرصت على المشاركة في فرحة أعيادنا الوطنية، ورسم البسمة والبهجة على وجوه الحضور الجماهيري الكبير الذي حظي به هذا الاحتفال.



وأضاف «أثمن جهود ودور فرقنا الشعبية الكويتية، التي ساهمت في إنجاح احتفال الجمعية بالعيد الوطني ويوم التحرير، والتي أبهرت عروضها جمهورنا، وأعادت إحياء فنون تراثنا الشعبي الأصيل، عبر لوحات فنية متنوعة، ونحن نقدم شكرنا وتقديرنا لفرقنا أولاد عامر، الجهراء، القصر الأحمر، حمد بن حسين، العميري، معيوف مجلي، الماص، ناصر بوعوض، والفنطاس».