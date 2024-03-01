يحيى حميدان



يبدأ منتخبنا الوطني لكرة الصالات مطلع الأسبوع المقبل رحلة استعداداته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.



وستكون استعدادات «أزرق الصالات» على مرحلتين، الأولى في البلاد بشكل يومي، والثانية في معسكر مغلق في العاصمة التايلندية بانكوك قبل أسبوعين من انطلاق النهائيات القارية.



ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الوطني، الإيراني محمد ناظم الشريعة، قائمة اللاعبين المستدعين عقب انتهاء مباريات الجولة الـ 18 من منافسات الدوري اليوم.



وينتظر المدرب الشريعة الوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل إعلان انطلاق الموعد الرسمي للتدريبات، المقرر له أن يكون الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، إذ يخشى من معاناة البعض من الإرهاق في ظل ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.



ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة من كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، حيث من المقرر أن يلتقي البحرين يوم 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران يوم 22 من الشهر ذاته.