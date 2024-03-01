القاهرة ـ محمد سامي



يختتم الأهلي اليوم دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة يانغ افريكانز التنزاني على ستاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت الكويت، بعدما ضمن الفريقان التأهل لربع النهائي عن المجموعة الرابعة.



وحجز الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة، ويانغ افريكانز بطاقتي التأهل لربع النهائي قبل مواجهتهما، حيث يحتاج صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة إلى التعادل فقط للحفاظ على الصدارة التي يحتلها حاليا بـ9 نقاط مقابل 8 نقاط ليانغ، بينما ستكون المواجهة الأخرى شرفية حيث كانت خسارة شباب بلوزداد الأخيرة أمام مضيفه يانغ برباعية نظيفة كلمة السر في خروجه من المنافسة حيث يستضيف نظيره ميدياما الغاني. وبشكل عام، حسمت 6 أندية تأهلها بشكل رسمي إلى ربع النهائي وهي: الأهلي، يانغ أفريكانز، بيترو أتلتيكو الأنغولي، أسيك ميموزا الإيفواري، مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب أفريقي، فيما سيتحدد صاحبا البطاقتين الأخريين غدا السبت. من ناحية أخرى، تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب في الـ8 مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الإسماعيلي منافسه بلدية المحلة، فيما ستلعب أولى مباريات الجولة الـ 16 اليوم الجمعة في الـ5 مساء بمواجهة فاركو والبنك الأهلي.



إلى ذلك، أعلن الزمالك عن تجديد عقد قائد الفريق محمود شيكابالا الذي وقع على العقد الجديد بحضور رئيس النادي حسين لبيب وعضو مجلس الإدارة حسين السيد ومدير الكرة عبدالواحد السيد.



شيكابالا البالغ من العمر 37 عاما لعب مع الزمالك 368 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 68 هدفا وقدم 86 تمريرة حاسمة، كما فاز مع المارد الأبيض بثلاث عشر بطولة رسمية.