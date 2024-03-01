يعقوب العوضي



خسر برقان ثالث مواجهاته في المجموعة الأولى في البطولة الخليجية الـ 40 لكرة اليد، والمقامة في الدوحة، من عمان العماني بنتيجة 25-28، وبذلك يتذيل الترتيب العام دون نقاط ويلعب على تحسين المراكز.



وفي الجهة المقابلة، تنتظر يد الكويت مباراة مهمة في الـ 6:00 مساء اليوم على صالة الدحيل الرياضية، حيث يلعب مع الشباب البحريني في مباراة مفصلية، إذ سيرافق الفائز منها الريان القطري إلى الدور النصف نهائي من البطولة، ويملك الكويت نقطتين برصيده من فوز على مليحة الإماراتي ويملك الشباب عدد النقاط نفسه.



ويتطلع المدرب الوطني هيثم الرشيدي، قائد الجهاز الفني لـ «الأبيض»، تحقيق النتيجة الايجابية المرتقبة، وكان الرشيدي قد أكد أنه على ثقة بإمكانات وقدرات اللاعبين على تجاوز الصعوبات التي تواجه الفريق، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود للوصول إلى النتيجة المطلوبة.