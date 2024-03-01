يعقوب العوضي



يلتقي الصليبخات مع اليرموك في الـ 5.15 مساء اليوم على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس الاتحاد التي تستمر حتى 21 الجاري، فيما يلتقي العربي مع التضامن والساحل مع الشباب الأحد المقبل، على أن تكون مواجهة القمة بين كاظمة والكويت الأربعاء 13 الجاري في الـ 9.00 مساء حسب توقيت المباريات خلال شهر رمضان المبارك.



وتأهل القادسية إلى ربع نهائي البطولة مباشرة كونه حامل اللقب، على أن ينتظر الفائز من مباراة العربي مع التضامن. وفي السياق ذاته، حقق الكويت فوزا صعبا على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في إطار المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب منفردا، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة بالمركز السادس.



طائرة السيدات



وفي دوري السيدات نجح نادي الفتاة في الفوز على فتيات العيون بنتيجة 3-1، رافعا بذلك رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد فتيات العيون عند نقطتين بالمركز الثالث خلف الوصيف نادي سلوى الصباح صاحب الـ 3 نقاط.