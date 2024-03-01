قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس ثاني الدوري المحلي لكرة القدم الدولي الفرنسي بول بوغبا لمدة أربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس الماضي، وهي العقوبة القصوى. وقال مصدر داخل النادي لوكالة فرانس برس «تلقينا إخطارا من المحكمة هذا الصباح (أمس)»، مضيفا أنهم «أخذوا علما» بقرار المحكمة. وقال مصدر مقرب من بوغبا لفرانس برس «بالطبع سيستأنف». وجاء قرار المحكمة في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الايطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.