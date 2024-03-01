الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى السد متصدر الدوري القطري لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف اليوم في الـ 6 مساء نادي قطر على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك في انطلاق المرحلة الـ 15 التي تشهد قمة كلاسيكية بين العربي والريان في 8 مساء اليوم بستاد الثمامة. ويسعى «الزعيم» المتصدر برصيد 32 نقطة إلى العودة إلى المسار الصحيح عقب تعادله مع الوكرة سلبا في المرحلة الماضية، فيما يتعين على قطر التاسع بـ 13 نقطة الظهور بصورة مغايرة عن المواجهة السابقة التي تعادل فيها مع أم صلال. فيما ستكون المواجهة الثانية، تقليدية بين العربي والريان في مسعى مشترك للانتصار في ظل خصوصية كبيرة تحظى بها مباريات الفريقين. وفي مواجهة ثالثة اليوم لا تقل أهمية أيضا، يلتقي الدحيل حامل اللقب مع الغرافة وسط بحث الطرفين عن تصويب الأوضاع، إذ سقط الغرافة بشكل مفاجئ أمام الأهلي 1-2 بعدما كان متقدما بهدف حتى الوقت بدل الضائع، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث، بينما واصل الدحيل السادس بـ 18 نقطة نتائجه السلبية في سلسلة من 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز حين فرط بفوز كان في متناوله أمام العربي مكتفيا بالتعادل 2-2. إلى ذلك، أكد رئيس نادي الوكرة القطري الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، أنه يحترم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد القطري، كما انه يحترم العقوبات التي قامت اللجنة باتخاذها، مضيفا: «تصريحاتي عقب مباراة السد لم تكن مسيئة لأي شخص أو مسؤول بالاتحاد القطري أو أي جهة أخرى، ما زلت مصرا على وجهة نظري بأن ابتعاد التونسي ناجي الجويني المدير التنفيذي السابق لإدارة التحكيم خسارة للتحكيم القطري». وعلمت «الأنباء» من مصادر أن إدارة نادي الوكرة ستتقدم باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط عبر فريقها القانوني والخاص بإيقاف رئيس النادي لمدة 6 أشهر والمنع من دخول الملاعب، وتوقيع غرامة مالية وقدرها 100 ألف ريال قطري، وذلك بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي.