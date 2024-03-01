أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن العام الماضي 2023 كان الأكثر أمانا على الإطلاق بالنسبة للسفر الجوي التجاري، على الرغم من الانتعاش الهائل في رحلات الركاب.



وأفاد التقرير السنوي



لـ «إياتا» بأن الحادث المميت الوحيد الذي تم تسجيله لطائرة مدنية كان تحطم طائرة من طراز «آيه تي آر» تابعة لشركة طيران «ييتي» النيبالية خلال رحلة داخلية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا.



وأحصت «إياتا» 29 حادثا آخر عام 2023 لم يسفر أي منها عن وفيات أو فقدان الطائرة.



وفي عام 2022، كان هناك ما مجموعه 42 حادثا، منها 5 مميتة وأودت بحياة 158 شخصا.



ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحادث غير كارثي عندما يتسبب في أضرار لا تقل عن مليون دولار أو ما يعادل 10% من قيمة الطائرة.



وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن «عام 2023 شهد أقل معدل مخاطر وفيات ومعدل حوادث على الإطلاق».



وأضاف «في المتوسط، كان على الشخص أن يسافر جوا يوميا على مدار 103.239 سنة ليتعرض لحادث مميت».



ولفت الى ان معدل الحوادث المنخفض جاء على الرغم من ارتفاع عدد الرحلات الجوية العام الماضي بنسبة 17% إلى 37.7 مليون رحلة.