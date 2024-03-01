اكتشف العلماء، باستخدام تقنية تصوير خاصة، ثلاثة أجرام سماوية لم يتم رؤيتها من قبل، تدور حول كوكبي نبتون وأورانوس.



ووفقا للعلماء فإن هذه الأجرام الثلاثة هي اقمار، اثنان منها يدوران حول نبتون، أبعد كواكب النظام الشمسي عن نجمنا، وواحد يدور حول أورانوس، سابع الكواكب بعدا عن الشمس، بحسب ما قال موقع «روسيا اليوم» الإخباري نقلا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.



ويملك أورانوس بالفعل 27 قمرا مؤكدا، ومن المرجح أن يكون القمر الجديد، وهو أول قمر يتم اكتشافه حول الكوكب منذ أكثر من 20 عاما، هو الأصغر حجما، حيث يبلغ عرضه 8 كم. ومن المحتمل أن يستغرق 680 يوما للدوران حول الكوكب.



وفي الوقت نفسه، من بين أقمار نبتون الجديدة تم رصد القمر «الأكثر خفوتا» بواسطة التلسكوبات الأرضية.



ويوجد 14 قمرا مؤكدا لنبتون، بما في ذلك قمر يسمى تريتون وهو بنفس حجم قمر كوكب الارض تقريبا ويحتوي على براكين نشطة. ومع الاكتشاف الجديد، يصل إجمالي أقمار نبتون المعروفة إلى 16 قمرا.