بيروت ـ داود رمال



وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر انطاليا الديبلوماسي بدعوة من نظيره التركي هاكان فيدان، ويشارك فيه أيضا أكثر من 100 من كبار المسؤولين من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ووزراء اختصاص.



وقد باشر لقاءاته في أنطاليا بلقاء فيدان، حيث أكدا على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة، والمباشرة فورا بوضع تصور لحل سياسي مستدام يحفظ الحقوق ويؤمن السلام والاستقرار. وقد توافق الوزيران على أهمية إعادة الهدوء إلى جنوب لبنان من خلال سلة متكاملة وتطبيق كامل وشامل لقرار مجلس الامن 1701 مما يؤدي إلى إعادة الاراضي اللبنانية المحتلة إلى اصحابها، ويوقف الخروقات اليومية الاسرائيلية.



وبعدها عقد اجتماعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تبادلا الافكار حول أهمية تطبيق قرار مجلس الامن 1701 وخطورة التصعيد الحاصل، واتفقا على أهمية الاستقرار في الجنوب، ونبها الى خطورة اتساع رقعة النزاع، حيث ستنتقل شرارة الحرب، اذا حصلت، من لبنان إلى كل المنطقة، وتؤدي لانفجار كبير. كذلك شددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات إلى أهلها.



كما توافق الوزيران على ضرورة تفعيل عمل لجنة التواصل العربية مع سورية. وشكر الوزير بوحبيب العراق على مساعدته في التخفيف من حدة ازمة الطاقة في لبنان من خلال مد لبنان بالنفط العراقي.