بشرى شعبان



شاركت الكويت ممثلة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة د.مريم العازمي بالإنابة عن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري، في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والذي تمحور حول «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة» عبر المنصة الرقمية.



وتتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين من العرب لوضع وحماية وتمكين المرأة من أجل تعزيز دورها القيادي في الأسرة والمجتمع ودعم مشاركتها الكاملة والفعالة في صنع القرار بجميع المجالات.



وترأس الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.



شارك فيه عدد من القياديين في وزارة الشؤون إضافة إلى مسؤولات الآليات الوطنية للمرأة في الدول العربية التي تسهم في دعم المرأة العربية وتمثيلها في المحافل الدولية.