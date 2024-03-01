حنان عبدالمعبود



أكد المدير العام للمركز العلمي م.مساعد الياسين أهمية البرنامج التطوعي في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مبادرات تخدم المجتمع وتعزز من قدراتهم، مشددا على أهمية العمل التطوعي في تطوير قدراتهم وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح الياسين، في بيان صحافي بمناسبة حفل تكريم المشاركين في برنامج العمل التطوعي لعام 2023، أن المركز يفتخر بتقديم برامج تطوعية تهدف إلى تنمية الشباب الكويتي، لافتا إلى أهمية العمل التطوعي في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للكويت.



وبين أن البرنامج يشجع على الإبداع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة مما يساهم في إعداد الشباب ليكونوا قادة المستقبل.



من جانبه، قال نائب المدير العام للدعم المؤسسي بالمركز ناصر الهلالي وفق البيان إن البرنامج التطوعي يجسد التزام المركز العلمي بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تعزز من مهارات الشباب الكويتي وتشجعهم على الإسهام الفعال في مجتمعهم.



وأكد الهلالي أهمية الشراكة مع مدرسة «دسمان ثنائية اللغة» والهيئة العامة للقوى العاملة في تحقيق هذه الأهداف بشكل خاص منوها بدور المدرسة في دمج طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.



وشدد على الالتزام بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي مبينا أن هذه الجهود تعكس الرؤية المشتركة لبناء مجتمع متكامل يقدر العطاء والمشاركة من جميع أفراده.



من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المركز محمد السنعوسي نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه منذ انطلاقه أثبت البرنامج التطوعي فعاليته كأداة لإشراك الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا مساهما في تحفيزهم على الابتكار والمشاركة المجتمعية وصقل مواهبهم للحياة المهنية.



وشهد الحفل تكريم المتطوعين المتميزين من مدرسة دسمان والهيئة العامة للقوى العاملة ومتطوعي المركز العلمي -أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- تقديرا لجهودهم وإسهامهم الفعال.