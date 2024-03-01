استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، حيث جرى بحث العديد من المواضيع أهمها قانون حماية الطفل والمرأة في الكويت ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعليم الاطفال ذوي الإعاقة بالاضافة إلى أهم المساعدات التي تقدمها الكويت، وتم التأكيد على حرص المملكة المتحدة على مشاركة التجارب الخاصة بالمرأة والطفل بين البلدين، وقد أكد الوزير أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مختلف المجالات.



كما استقبل الوزير الشيخ فراس السعود السفيرة ميليسيا كيلي سفير استراليا لدى الكويت.



وأشادت السفيرة بعمق العلاقات بين البلدين وتطرقت للعديد من المواضيع المهمة، ووجهت الدعوة للوزير لزيارة أستراليا لاكتشاف العديد من التجارب الأسترالية في المجال الاجتماعي.



بدوره، اشاد الوزير بالتجربة الاسترالية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج التأمين الوطني لذوي الإعاقة.