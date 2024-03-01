رفع «مصرف سوريا المركزي» أمس سعر تصريف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات الخارجية والتصريف النقدي في النشرة الرسمية، من 13200 إلى 13500 ليرة للدولار الواحد.



وبذلك يكون سعر تصريف الدولار، قد ارتفع بمقدار 300 ليرة سورية، عن السعر السابق المحدد بتاريخ 14 يناير.



وذكر المصرف المركزي أن أسعار الصرف الواردة في نشرة أمس سارية حتى إشعار آخر، مضيفاً أن النشرة تشمل التصريف النقدي والحوالات الخارجية، سواء التجارية، أو الواردة من الأشخاص الطبيعيين.



وبحسب نشرة الحوالات والصرافة بحسب نشرة المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625 ليرة سورية.



ويبرر المصرف عادة رفع أسعار الصرف لتقارب ما هي عليه في السوق السوداء بـ «تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف»، مشيرا إلى أنه مستمر بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.