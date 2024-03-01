فاز فريق كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت للمرة الرابعة على التوالي بمسابقة معهد المحللين الماليين المعتمدين لتحدي البحوث CFA Research Challenge وتنافس فريق جامعة الكويت في هذا العام على الجائزة مع مجموعة من الفرق من الجامعات الخاصة في الكويت، لتكون جامعة الكويت الأكثر فوزا بالمسابقة بلا منافس، وقد ضم فريق جامعة الكويت الفائز بالمسابقة كلا من: حسن علي، وفهد الثاقب، وفرح فريج، وأبرار خداخواست، وذلك بإشراف مرشد من الجامعة د.سليمان البدر الأستاذ المساعد في قسم التمويل، وجنيد انساري مدير قسم الإستراتيجية والبحوث في KAMCO Invest.



وقد عملت الفرق المشاركة على إعداد تقرير من خلال تحليل بنك وربة بهدف إيجاد القيمة العادلة لأسهمها، مما زاد من صعوبة مهمة الفريق، حيث إن بنك وربة أحدث بنك في الكويت وتاريخه في مجال التمويل محدود مقارنة بباقي البنوك في الكويت، ما جعل الطلبة أمام تحد كبير لتحليل بياناته، لكنهم تفوقوا على أنفسهم، وقاموا بتسليم التقرير في البداية، وتم تقديم عرض التحليل من قبل فريق من طلبة كلية العلوم الإدارية للجنة المحكمين، وتلا العرض مناقشة الطلبة عن تقريرهم من قبل المحكمين.



في هذا الصدد، أشار د.سليمان البدر إلى أن هذه المسابقة تتيح الفرصة للطلبة المتميزين لتطبيق مهاراتهم وحصيلتهم العلمية، فضلا عن الاحتكاك بذوي الخبرة المهنية من القطاع الخاص، كما أثبتت علو مستواهم وكفاءتهم من خلال التزام الطلبة في إعداد تقريرهم بالمعايير العالمية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل والتي تنمي مهاراتهم وتصقلها، مبديا سعادته بهذا الإنجاز المشرف للطلبة، واستكمالهم مسيرة نجاحات كلية العلوم الإدارية، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في تمثيل جامعة الكويت عالميا وفي حياتهم العملية مستقبلا.



هذا، وقد أشادت إدارة كلية العلوم الإدارية، ورئيس وأعضاء قسم التمويل والمنشآت المالية بأعضاء الفريق الفائز وأدائهم العالي، مثنين على جهودهم طوال الأشهر الماضية التي تكللت بهذا الفوز الذي هو مدعاة للسعادة والاعتزاز والفخر، متطلعين إلى أن يكون هذا الإنجاز حافزا لهم لمواصلة تألقهم في حياتهم العلمية والعملية.