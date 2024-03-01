أكثر من 9 ملايين مخالفة و75 ألف حادث.. و296 وفاة في 2023 وفتح بلوكات المخالفات والإفراج عن السيارات المحجوزة خلال يومين

منصور السلطان ـ أحمد خميس



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تسجيل أكثر من 9 ملايين مخالفة مباشرة وغير مباشرة خلال العام الماضي.

وكشفت إحصائيات تم استعراضها خلال مؤتمر صحافي مصاحب لأسبوع المرور الخليجي الموحد، عن أن عدد مخالفات السرعة فوق المعدل بلغ 4.2 ملايين مخالفة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية نحو 854 ألف مخالفة، في إشارة إلى مؤشر خطير يتسبب في فقدان الأرواح والخسائر الجسيمة.

وسجلت الحوادث المرورية خلال العام الماضي 870 حادثا نتجت عنها 296 وفاة، في الوقت الذي بلغت فيه رخص القيادة المسجلة ما يقرب من مليوني رخصة بجميع أنواعها، وعدد المركبات 2.5 مليون مركبة.

من جهته، أكد مدير إدارة التوعية المرورية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان إتمام الربط المروري بشأن المخالفات مع كل من الإمارات وقطر، مشيرا الى التنسيق مع السعودية وعمان والبحرين خلال الفترة المقبلة لإتمام المنظومة المرورية في تحصيل المخالفات بين دول التعاون.

وأعلن العميد الحيان، عن فتح جميع المخالفات المقفلة باستثناء مخالفة استغلال مواقف المعاقين، الى جانب الإفراج عن المركبات المحجوزة في كراج الحجز بعد دفع المخالفة، وذلك على مدى يومين في مجمع «الخيران مول».

في مؤتمر صحافي بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة بدون هاتف»

9 ملايين مخالفة ونحو 75 ألف حادث أودت بحياة 296 في 2023

تنسيق بين السعودية والبحرين وعُمان في تحصيل المخالفات أسوة بالإمارات وقطر

دول الخليج غلّظت العقوبات فانخفضت الوفيات والحوادث المرورية.. وقانون المرور لا يصلح الآن



منصور السلطان ـ أحمد خميس



أعلنت الإدارة العامة للمرور أن عدد المخالفات المرورية لعام 2023 بلغ 9.120.006 مخالفات بواقع 3.142.923 مخالفة مباشرة و5.977.083 غير مباشرة.



وكشفت الإحصائيات، التي تم استعراضها أمس على هامش المؤتمر الصحافي المصاحب لأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة بدون هاتف» بحضور وكيل قطاع المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة وعدد من قيادات المرور في مبنى العمليات بمنطقة جنوب الصباحية، عن أن عدد مخالفات السرعة فوق المعدل بلغ 4.294.446 مخالفة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية 853.220 مخالفة، معتبرة الإحصائيات أن كم هذه المخالفات الجسيمة مؤشر خطر ويتسبب في فقدان الأرواح والخسائر الجسيمة والمادية.



وأظهرت الإحصائية أن عدد الحوادث المرورية المسجلة في عام 2023 بلغ 74.870 حادثا مروريا موزعة على 985 حادث دهس و2132 انقلاب وإصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغ 296 وفاة، كما أظهرت الإحصائيات أن عدد رخص القيادة الخاصة المسجلة بلغ 1.751.203 والرخص العامة 152.779 والإنشائية 16.229 والدراجات 31.284 والتوصيل 11.992، وان المواطنين يشكلون في الرخص الجديدة نسبة ‎%‎52 بينما يشكل الوافدون ‎%‎45.



وخلال المؤتمر أعلن مدير إدارة التوعية المرورية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان، أنه تم الربط المروري الخليجي بشأن المخالفات مع الإمارات وقطر كخطوة أولى، وهناك تنسيق بين المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان خلال الفترة المقبلة لعمل منظومة مرورية في تحصيل المخالفات بين دول مجلس التعاون.



وأضاف العميد الحيان أن أغلب المعاملات المرورية تجرى حاليا إلكترونيا، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين.



واستعرض الحيان خلال المؤتمر شرحا مرئيا عن سلوكيات قائدي المركبات في الطرق من خلال استخدام الهاتف وعدم الانتباه والسرعة الزائدة والاستهتار والرعونة، حيث تم استعراض الإحصائية المرورية لعام 2023.



وقال إن الإدارة العامة للمرور وتزامنا مع التطور التكنولوجي وربط الطرق السريعة والتقاطعات، وضعت 161 كاميرا وكاميرات السرعة والثابتة 255 وكاميرات السرعة المتنقلة 18.



وبين خلال رده على أسئلة الصحافيين، أن قانون مخالفات المرور الحالي لا يصلح الآن، حيث مضى على إقراره عشرات السنين والآن الأوضاع والطرق تغيرت وعدد السيارات في ازدياد، فلابد من إقرار قانون المرور الذي يبحث في أروقة مجلس الأمة وذلك للحد من الحوادث والوفيات، مؤكدا أن كل دول الخليج غلظت العقوبات والمخالفات المرورية وكانت النتيجة لديها انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية.



وقال العميد الحيان إن اللجنة الإعلامية المرورية بصدد إقامة معارض توعية وزيارات في عدد من المواقع وعلى مدار أسبوع وتبدأ على مدار يومي الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس في مجمع الخيران ويوم السبت «المكشات» جسر جابر، ويوم الأحد المقبل سيكون افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد بمركز الشيخ جابر في دار الأوبرا، وفي الفترة المسائية مباراة القادسية والكويت، ومن يوم الأحد القادم إلى يوم الخميس سيكون هناك معرض على مدى فترتين بمجمع الأفنيوز، موضحا أنه من خلال الزيارات والمعرض سيكون هناك موقع للإدارة العامة للمرور ستكون هناك بادرة برفع البلوك ودفع المخالفات والرد على أسئلة الحضور وتوعيتهم.



واختتم بقوله: نسعى جاهدين لتكثيف كل جهودنا من أجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة، فهم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية نظرا لدورهم الكبير في إيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة إلى الجميع وكذلك ترسيخ الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق والابتعاد عن التصرفات الخاطئة التي قد تعرضك للمساءلة، فالتركيز التام أثناء القيادة والابتعاد عن استخدام الهاتف هو غايتنا، فهناك مراقبة مباشرة من غرفة التحكم المروري من خلال الكاميرات على جميع الطرق العامة، ونتمنى السلامة للجميع، ونكون بذلك حققنا ما نصبو إليه جميعا في الحد من الحوادث.



العميد مبارك الهاجري: كاميرات المراقبة ترصد جميع المخالفات



اعتبر مدير إدارة مرور حولي العميد مبارك الهاجري شعار أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون 2024 «قيادة بدون هاتف» دعوة جديدة لتقيد السائقين لتجنب استخدام الهاتف النقال خلال القيادة، مشيرا على هامش المؤتمر الصحافي إلى أن قطاع المرور يجزم بأن الهاتف أحد الأسباب الجوهرية لعدد كبير من الحوادث لانشغال قائدي المركبات عن الطريق، وان الحادث يحدث نتيجة لحظة يكون فيها قائد المركبة فاقد التركيز وغير واع لما يدور في الطريق. وكشف عن تواجد كاميرات المراقبة في التقاطعات ترصد جميع المخالفات ومنها استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الأمان. وأشار إلى ان قطاع المرور لا يعنيه تسجيل ملايين المخالفات أو كم المبالغ التي يتم تحصليها جراء ذلك وكل ما يعنيه خفض الحوادث وبالتبعية التقليل من أعداد الوفيات والإصابات، مشيرا إلى أن ما ينفق على ضحايا الطريق يفوق ما يتم تحصيله بكثير. وقال: من غير المقبول تردي السلوك أثناء القيادة وقيادة مركبات ودراجات نارية من دون رخص سوق واستخدام جسور المشاة في التنقل بين المناطق، مؤكدا استمرار دوريات ورجال المرور في متابعة الطرقات لتحقيق أقصى درجات الانسيابية وإبعاد بعض مرتكبي المخالفات الجسيمة.





العميد الحيان: فتح البلوكات عن المخالفات ليومين





أعلن ‏رئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان، عن فتح جميع المخالفات المقفلة باستثناء مخالفة المعاقين، إلى جانب الإفراج عن المركبات المحجوزة في كراج الحجز بعد دفع المخالفة، وذلك على مدى يومين اليوم وغدا في مجمع «الخيران مول» ‏خلال مراجعة المعرض التوعوي الخاص بالإدارة العامة للمرور في الفترتين الصباحية المسائية بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لهذا العام تحت شعار «قيادة بدون هاتف».



العقد الخامس أعلى معدلات الوفيات



67 حالة وفاة وقعت للأعمار ما بين 41 و50 سنة، وهذا يظهر حسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور أن من هم في العقد الخامس هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية. أما الأعمار ما بين 31 إلى 40 سنة فقد بلغت الوفيات بينهم 66 وفاة.



أما الوفيات ما بين عمر 21 و30 سنة فبلغت اعداد الوفيات 63 حالة وفاة. فيما بلغ عدد وفيات الشريحة العمرية ما بين 51 و60 سنة 42 حالة وفاة وتليهم الشريحة العمرية ما بين 11 و20 سنة بواقع 31 حالة وفاة، أما ما فوق 60 عاما فبلغت الوفيات بينهم 17 حالة وفاة.



أما الأطفال ما دون الـ10 سنوات فبلغت اعداد وفياتهم 10 حالات.





قرابة 6 ملايين مخالفة غير مباشرة





985 حادث دهس في العام الماضي







نحو مليوني رخصة سوق و2.5 مليون مركبة