أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي دعيج الجابر، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم لجائزة «بينالي دوحة التصميم 2024» بدعوة من رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر رئيسة مؤسسة دوحة التصميم الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاني.

وأضافت الشيخة بيبي، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها عضوا في لجنة التحكيم لجائزة دوحة للتصميم، أن الهدف الأساسي من جائزة دوحة التصميم هو دعم وتعزيز مواهب وإبداع المصممين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تخصيص جائزة مالية ودعم إرشادي وتسويقي ولوجيستي، إضافة إلى تمكين المصممين من إظهار عملهم لجمهور أوسع.

وأشارت إلى مساهمة «بينالي الدوحة» في تسليط الضوء على غنى ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبيئات التصميمية الفريدة على نطاق عالمي، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاحتضان مثل هذه الفعالية الفنية المميزة.

وكانت الشيخة بيبي دعيج الجابر قد شاركت أولا عضوا في لجنة التحكيم للجائزة ثم قدمت محاضرة حول «حكاية السدو: تشكيل تعبير ثقافي وهوية»، حيث بينت أهمية ما قامت به جمعية السدو من جهود في المحافظة على تراث النسيج في الكويت كأساس وقاعدة علمية معرفية موثقة عالميا انطلقت منها الجهود التعليمية لنقل تلك المهارات اليدوية والتقاليد الفنية للأجيال الشابة والقادمة ليتم استيعاب معانيها الفنية في التعبير المعاصر.

وتابعت أن هذه الحرفة التقليدية أصبحت الآن تراثا فنيا متطورا يسمح بالإبداع والتعبير الثقافي بشكل كبير، كما تطرقت إلى تاريخ انشاء جمعية السدو التعاونية الحرفية عام 1991 كتنظيم ثقافي تعاوني حرفي يهتم بصون وتعزيز فن النسيج التقليدي بالكويت ودعم الحرفيين من الناسجات الأوليات وفناني النسيج، ومن أهم أهداف الجمعية حفظ الحرف اليدوية بشكل عام كتراث فني ثقافي قابل للتطوير والاستلهام منه في التعبير والإبداع المعاصر.

وأشارت في المحاضرة إلى مبادرة السدو للفنون والتصميم SADI التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الثقافية المعاصرة والتعبير الإبداعي، ومن خلال هذا البرنامج حيث ينخرط الفنانون الكويتيون الشباب في تجربة غامرة لفهم تقاليد النسيج في البلاد إضافة إلى إلهام تطوير تفسيرات جديدة وتعابير إبداعية حديثة مع الاعتراف بأن الثقافة ديناميكية وتعكس النمو البشري والإبداع والابتكار.

هذا، وأعلن عن الفائزين بالجائزة، وهم: «استوديوهات فبركة» من لبنان في فئة تصميم المنتجات، و«فضاء» من الأردن في فئة التصميم الداخلي، و«سيار وغريبة» من لبنان في فئة تصميم الأثاث، و«عبير صيقلي» من الأردن في فئة الحرف اليدوية.