بيروت - خلدون قواص

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن ما يتعرض له الفلسطينيون الآن في قطاع غزة لم يتعرض لمثيله أي شعب في العالم.

وأعرب عن استنكاره وإدانته الشديدين للمجزرة العلنية والمرعبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الآمنين الأبرياء الجوعى والعطشى من سكان قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وقال في تصريح له: الفلسطينيون يتعرضون لثلاثة أصناف من القتل والإبادة الجماعية. فهم يقتلون بالأسلحة الحديثة الفتاكة والمدمرة - وبشكل جنوني - كما يقتلون بسلاح التجويع والتعطيش وعبر حرمانهم من الطعام والماء النظيف، كما يتعرضون للقتل من خلال حرمانهم من الطبابة والأدوية عبر تدمير المستشفيات والسماح بتفشي الأمراض والأوبئة المعدية.

وأضاف: هذه الجريمة تنضم إلى مسلسل لا يتوقف من القتل الجماعي المتعمد. وهذا السكوت اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يمارسه مجلس الأمن الدولي لا يجوز أن يستمر، حيث يجب أن يصار إلى وقف إطلاق النار فورا، وبالتالي أن يجري التزويد الفوري والكافي لأهل القطاع بالمواد الإغاثية والطبية بينما يجري التقدم على مسار إقرار الحل الحقيقي والعادل والدائم للمشكلة الفلسطينية، وذلك بالمبادرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحرة والسيدة والمستقلة حسب منطوق المبادرة العربية للسلام 2002، وحسب ما أكدت عليه قمة الرياض في 11 نوفمبر 2023.