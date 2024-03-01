القاهرة ـ خديجة حمودة

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية بدأ جولة خليجية تشمل قطر والرياض، وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرر أن يترأس الوزير سامح شكري يوم السبت 2 الجاري في العاصمة القطرية الدوحة مع شقيقه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. وأشار السفير أبوزيد إلى أن اللجنة المشتركة ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات المستهدفة بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية سيتوجه عقب ذلك يوم 3 الجاري إلى العاصمة السعودية الرياض لترؤس أعمال الاجتماع التشاوري بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتناول أطر التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي وسبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، فضلا عن التباحث والتنسيق بشأن قضايا المنطقة في ظل هذه الأوضاع الدقيقة إقليميا.