توفي الملحن والموسيقار المصري الشهير حلمي بكر اليوم الجمعة عن 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وأفاد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية بوفاة بكر "بعد صراع مع المرض في أيامه الأخيرة نُقل إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات"، مشيرا إلى أن الفنان المصري كان تعرض العام الماضي لأزمة صحية.

ولد بكر في القاهرة عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى ولحن أغنيات لفنانين بارزين في العالم العربي من بينهم نجاة الصغيرة وعليا التونسية التي قدمت واحدة من أبرز الأغنيات التي لحّنها وهي "يا حبايب مصر"، بالاضافة إلى وردة الجزائرية وأصالة وسميرة سعيد وعلي الحجار ومحمد الحلو وصابر الرباعي.

وفي العام 2021 أنتج الصحافي والناقد الفني المصري عاطف سليمان فيلما تسجيليا عن حياة بكر بعنوان "شهريار الفن" أشار فيه إلى تأليف الموسيقار المصري قرابة 1800 لحن.

وقدّم بكر خلال الستينات والسبعينات العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية ومسرحيات غنائية، وفي العام 1998 لحن الأوبريت الشهير "الحلم العربي" الذي شارك فيه 21 فنانا عربيا وقدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.