من المرجح أن يؤدي نقل الثروة الهائل على مدى العقد المقبل تقريبا إلى جعل جيل الألفية «أغنى جيل في التاريخ»، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.



ويتناول تقرير الثروة السنوي، الذي سيتم إصداره بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل، أحدث الاتجاهات في مجال العقارات والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.



ووجدت الدراسة، أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، فإن ما يسمى بالجيل الصامت - أولئك الذين ولدوا عادة في الفترة من 1928 إلى 1945 - وجيل طفرة المواليد - الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 - سوف «يسلمون زمام الأمور» لأولئك الذين ولدوا في الفترة من 1981 إلى 1996 عبر نقل ممتلكاتهم وأصولهم الغنية بالأسهم.



وفي الولايات المتحدة وحدها، قالت نايت فرانك، إن هذا التحول سيشهد انتقال 90 تريليون دولار من الأصول بين الأجيال، «مما يجعل جيل الألفية الأثرياء أغنى جيل في التاريخ»، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business».



ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأبحاث أن العديد من جيل الألفية والجيل Z يواجهون صعوبة في تحقيق نفس الإنجازات التي حققتها الأجيال السابقة - ناهيك عن إيجاد مساحة في ميزانياتهم للاستثمار. يتم تعريف الجيل Z عموما على أنهم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1996 و2012.



وساهم ارتفاع الإيجارات وارتفاع التضخم وديون الطلاب في كفاح جيل الألفية لشراء منازلهم الخاصة أو بناء مدخراتهم. ومع ذلك، لعدة سنوات، غذت هذه الظروف رواية مفادها أن جيل الألفية كسالى.



وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك، إن نقل الثروة يحدث وسط «تغيرات زلزالية» في كيفية استخدام الأصول.



ويشكل تغير المناخ، على سبيل المثال، أحد المجالات التي توجد فيها اختلافات واضحة بين الأجيال في أولويات الاستثمار.



وقال بيلي: «يبدو أن جيل الألفية قد فهم الرسالة عندما يتعلق الأمر بخفض الاستهلاك، حيث يقول 80% من الذكور و79% من الإناث إنهم يحاولون تقليص بصمتهم الكربونية».



وفي المقابل، وجد أن 59% فقط من جيل الطفرة السكانية الذكور يحاولون تقليل تأثيرهم، وهي أقل بكثير من أقرانهم الإناث، بنسبة 67%.