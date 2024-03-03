سجلت أسعار الشوكولاتة في العالم قفزة كبيرة لتبلغ خلال الأيام القليلة الماضية أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما يعني أن الحلوى الأكثر تفضيلا لدى ملايين البشر ستكون أكثر كلفة من أي وقت سابق.



وبحسب تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت»، فإن أسعار الكاكاو العالمية بلغت قبل أيام أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد أن بدأت تشهد موجة ارتفاعات منذ نهاية عام 2022، مما كان له تأثير كبير على أسعار الشوكولاتة في متاجر التجزئة.



وأصبحت زيادة التكلفة مصدر قلق للمستهلكين الذين يواجهون ارتفاع الأسعار، وكذلك بالنسبة لشركات الشوكولاتة التي عانت من انخفاض كبير في الأرباح على أساس سنوي.



وتقول «ديلي ميل» إن هناك عوامل متعددة تدخل في أسباب ارتفاع سعر الكاكاو بسرعة في فترة زمنية قصيرة.



وسجلت أرباح شركة «هيرشي» انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث عانت الشركة من انخفاض أرباحها بنسبة 11.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي. كما أعلنت شركة «هيرشي» أنها ستخفض 5% من قوتها العاملة.



ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تشهد نموا بنسبة 2% إلى 3% في صافي المبيعات في وقت لاحق من هذا العام.



وقالت شركة «باري كاليبوت»، وهي أكبر شركة لتصنيع الشوكولاتة في العالم، إنها ستسرح 18% من قوتها العاملة، والتي تبلغ حوالي 2500 عامل.



ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في الأسعار جزئيا إلى الظروف الجوية في المناطق التي يزرع فيها الكاكاو، حيث على سبيل المثال، أدت أنماط الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة للغاية وهطول الأمطار والجفاف في مناطق إنتاج الكاكاو منذ عام 2023 مما أثر على الإنتاج.



وتسبب الطقس في جفاف درجات الحرارة في غرب أفريقيا، حيث تتم زراعة ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية من حبوب الكاكاو.



وذكرت شبكة «CNBC» في أكتوبر الماضي أنه من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو حتى مارس 2024 وأنها يمكن أن «تقلل من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة لزراعة الكاكاو».



وقد تأثرت غانا وساحل العاج، وهما من أكبر الدول المنتجة للكاكاو، بشدة بأنماط الطقس لأسباب أخرى إلى جانب تدمير المحاصيل.



وانتشر مرض القرون السوداء وفيروس براعم الكاكاو في جميع أنحاء غانا وساحل العاج في العام الماضي خلال هطول الأمطار الغزيرة.



ومرض القرون السوداء هو مرض فطري يمكن أن يصيب سيقان وجذور أشجار الكاكاو. ويمكن أن يتسبب مسبب المرض في فقدان ما يصل إلى 10% من أشجار الكاكاو في غانا ويشكل تهديدا كبيرا لاستدامة صناعة الكاكاو في البلاد.