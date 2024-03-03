نجح عبدالله القبندي في تحقيق المركز الأول لفئة الستوك في الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات المائية «دراق ريس» التي نظمتها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي، فيما جاء ثانيا بدر الكندري، وثالثا يوسف الحميدان، بينما حقق عثمان الهاجري المركز الأول في فئة السوبر ستوك، وجاء ثانيا فهد الخلفان، وعقيل الشطي ثالثا، وفي فئة الأوبن التي تعتبر من أقوى الفئات، حقق البطل العالمي محمد بوربيع المركز الأول وسط تنافس مثير وجولة إضافية مع زميله البطل العالمي محمد الباز الذي حقق المركز الثاني، فيما حقق المتألق عثمان الهاجري ثالثا.



وشهدت الجولة حضورا كبيرا تقدمه أمين السر العام في النادي البحري ورئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري، الذي أشاد بالجهود الكبيرة لكوادر اللجنة المنظمة وبكل المتسابقين لما تميزوا به جميعا من روح رياضية عالية وتنافس شريف.



وستقام الجولة الثانية الجمعة المقبل 8 مارس فيما ستكون الجولة الثالثة والختامية في 19 أبريل المقبل.