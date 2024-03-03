بيروت - ناجي شربل



استعاد العهد، حامل اللقب الموسم الماضي، صدارة الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، والتي فقدها 24 ساعة لمصلحة الأنصار، بتعادله مع النجمة متصدر ترتيب الدوري المنتظم 1-1 (الشوط الأول 0-1)، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة من «سداسية الأوائل» لمجموعة الصدارة الخاصة بالفرق التي احتلت المراكز الـ 6 الأولى في ختام مرحلة الذهاب.



وأكمل العهد المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد حسين الزين بالبطاقة الحمراء مباشرة إثر احتكاكه بالحارس علي السبع. سجل للنجمة ربيع عطايا في الدقيقة الـ 6، وللعهد كريم درويش في الدقيقة الـ 48.



ورفع العهد رصيده إلى 20 نقطة متساويا مع الأنصار، ولم يتمكن بالتالي من الثأر لخسارته الوحيدة هذا الموسم أمام النجمة 1-2 ذهابا. في حين تراجع النجمة إلى المركز الثالث برصيد 19 نقطة.



وكان الأنصار قد حقق فوزه الثالث إيابا على الصفاء 4-1 (الشوط الأول 2-0) في جونية. وسجل لـ «الزعيم الأخضر» الفلسطيني محمد حبوس في الدقيقة العاشرة. وأضاف علي طنيش «سيسي» الهدف الثاني في الدقيقة 45 الأخيرة، متابعا في شباك الحارس مهدي خليل كرة أرضية ارتدت إليه من ضربة حرة سددها حسن معتوق من خارج المنطقة.



وقلص محمد قدوح النتيجة في الدقيقة الـ 54 بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة إلى يسار الحارس نزيه أسعد، إلا أن حبوس سجل الهدف الثالث للأنصار في الدقيقة الـ 66 بتسديدة متوسطة الارتفاع من حافة المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس خليل. ورفع عبدالله ياسين النتيجة إلى 4-1 في الدقيقة الـ 73 بكرة سددها من داخل المنطقة في سقف مرمى الحارس خليل.